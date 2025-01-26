26.01.2025 (05:30)

Военнослужащие мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» по уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в освобождённом населённом пункте Кругленькое Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» по уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в освобождённом населённом пункте Кругленькое Курской области

Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

Мотострелки рассказали о боевой работе своего подразделения и последствиях нахождения боевиков ВСУ в населённом пункте Кругленькое Суджанского района Курской области.

В результате успешной работы удалось выбить противника из населённого пункта и расположенных рядом укреплённых позиций.

Когда противник отступал, он оставил после себя свидетельства разрушений: повреждённые строения, которые ранее служили укрытием для вооружённых формирований ВСУ, и сгоревшие транспортные средства.

Мотострелки каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи, как по штурму, так и по закреплению освобожденных территории. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ.

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