26.01.2025 (05:30)
Военнослужащие мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» по уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в освобождённом населённом пункте Кругленькое Курской области
Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.
Мотострелки рассказали о боевой работе своего подразделения и последствиях нахождения боевиков ВСУ в населённом пункте Кругленькое Суджанского района Курской области.
В результате успешной работы удалось выбить противника из населённого пункта и расположенных рядом укреплённых позиций.
Когда противник отступал, он оставил после себя свидетельства разрушений: повреждённые строения, которые ранее служили укрытием для вооружённых формирований ВСУ, и сгоревшие транспортные средства.
Мотострелки каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи, как по штурму, так и по закреплению освобожденных территории. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ.