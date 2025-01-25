25.01.2025 (19:30)

На Балтийском флоте отмечается День штурмана

Сегодня в России отмечается День штурмана Военно-Морского Флота.

В Доме офицеров г. Балтийска состоялось торжественное собрание, посвященное Дню штурмана ВМФ. В нем приняли участие флагманские специалисты, личный состав штурманских боевых частей кораблей флота.

Заместитель командующего Балтийским флотом контр-адмирал Вячеслав Родионов поздравил собравшихся с профессиональным праздником и вручил грамоты и ценные подарки военнослужащим по итогам служебной профессиональной деятельности.

Штурманской службой Балтийского флота в 2024 году успешно решены все поставленные командованием флота задачи и обеспечена навигационная безопасность плавания кораблей и судов. Корабли Балтфлота за более чем 2000 суток в море прошли свыше 520 тысяч морских миль в акваториях Атлантического и Индийского океанов, Балтийского, Северного, Кельтского, Норвежского, Баренцева, Карибского, Средиземного, Красного и Аравийского морей. Моряки-балтийцы совершили деловые заходы в порты Гавана (Куба), Ла-Гуайра (Венесуэла), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Порт-Нуар (Конго), Малабо (Экваториальная Гвинея), Дуала (Камерун), Котону (Бенин), Тартус (САР), Дар-Эс-Салам (Танзания), Саймонстаун (ЮАР).

Ответственной задачей в 2024 году стала боевая служба сторожевого корабля «Неустрашимый» соединения надводных кораблей Балтийского флота. С июля по ноябрь корабль за 140 суток прошёл более 30 тысяч морских миль. Во время похода весь экипаж показал высокий уровень профессионализма, где командованием Балтийского флота был особо отмечен личный состав штурманской боевой части, благодаря грамотным действиям которой все поставленные на боевую службу задачи были решены с высоким качеством.

Не менее важным мероприятием было обеспечение штурманской практики курсантов военно-морских учебных заведений ВМФ на учебном корабле «Смольный». За 110 ходовых суток корабль прошёл более 25 тысяч морских миль, совершил два трансатлантических перехода, дважды пересёк экватор, решив в ходе дальнего похода все задачи по навигационной подготовке будущих офицеров ВМФ.

Не отставали от боевых кораблей и экипажи судов обеспечения Балтийского флота — средних морских танкеров «Ельня» и «Кола». Отличная подготовка командного состава судов позволила с высокой оценкой решить все поставленные задачи.

За год штурманами Балтийского флота обеспечено проведение более 500 ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб, минных постановок и противолодочных учений, обеспечены испытания новой техники: более 15 единиц подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения, переданных ВМФ отечественными судостроителями. Также успешно прошли испытания кораблей, построенных на отечественных судостроительных предприятиях для иностранных ВМС. В ходе проведения испытаний штурманами Балтийского флота были успешно освоены новые средства навигации и подготовлены рекомендации по их боевому использованию, которые в дальнейшем будут уточнены и апробированы на других флотах.

В рамках развития и улучшения учебно-материальной базы на Балтийском флоте оборудован класс по кораблевождению и безопасности плавания, оснащённый всей необходимой техникой и учебными пособиями.

На высоком уровне было проведено штурманское обеспечение подготовки и проведения в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада. Главнокомандующим ВМФ дана высокая оценка морской выучке и слаженности действий всех его участников.

В нынешнем году специалистам штурманской службы Балтийского флота также предстоит выполнить ряд ответственных задач, в частности, по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, во время различных учений, в том числе международных.

Кроме того, запланированы дальние походов в районы Мирового океана. В океанской зоне надводные корабли и суда примут участие в плановых мероприятиях боевой подготовки, исследовательской деятельности, обеспечении морской практики курсантов и других мероприятиях.

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