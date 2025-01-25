25.01.2025 (20:00)
Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус отметил 20-летний юбилей со дня основания
Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус отметил 20-летнию годовщину со дня основания учебного заведение. Торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию, прошло во Дворце детского творчества города Ставрополя.
Почетными гостями праздника стали представители главного командования Сухопутных войск, 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, администрации города Ставрополя и Аксайского района Ростовской области, духовенства и Донского казачества.
Воспитанникам, преподавателям и сотрудникам кадетского корпуса пожелали крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов и высоких достижений во благо Отечества.
В ходе мероприятия начальник кадетского корпуса генерал-лейтенант Федор Алексаков наградил преподавательский состав и воспитанников корпуса медалями и грамотами. Отличившимся кадетам были присвоены очередные казачьи чины.
По завершении мероприятия один из воспитанников прочитал патриотическое стихотворение выпускника кадетского корпуса – участника специальной военной операции, а руководству образовательной организации передали Донскую икону Божией Матери.