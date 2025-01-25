25.01.2025 (19:00)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области закончена подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Военнослужащие Ленинградского военного округа закончили подготовку к участию в торжественно-траурных и праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады.

Традиционно командование военного округа принимает участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Вынос венков обеспечивается ротой почетного караула, а музыкальное сопровождение оркестром округа.

Для обеспечения правопорядка при проведении мероприятий на территории города Санкт-Петербург и Ленинградской области выделяются команды военнослужащих военной полиции и комендатуры, работающие в содействии с сотрудниками МВД и Росгрвардии.

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