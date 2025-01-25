25.01.2025 (18:00)

Новобранцы ансамбля песни и пляски ЦВО присягнули на верность Родине в Екатеринбурге

Новобранцы ансамбля песни и пляски Центрального военного округа(ЦВО) присягнули на верность Родине в Екатеринбурге. Торжественная церемония прошла в Окружном Доме офицеров.

В ходе мероприятия к военнослужащим обратились руководство ансамбля, артисты – участники СВО, ветераны военной службы и родители. Затем перед лицом старших товарищей и почётных гостей новобранцы были приведены к Военной Присяге. Завершилась церемония прохождением, присягнувших на верность Родине, военнослужащих по призыву.

Для прохождения службы в ансамбле песни и пляски ЦВО отбираются военнослужащие имеющие профильное музыкальное или хореографическое образование и обладающие необходимыми творческими навыками. Артисты выступят на концертах для военнослужащих и членов их семей и примут участие в уроках мужества для школьников и воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища.

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