25.01.2025 (17:30)

В Самаре для юнармейцев региона провели урок мужества

В Самарском Дворце ветеранов для юнармейцев региона был проведен урок мужества.

Встречу провели заместитель председателя совета ветеранов специальной военной операции Марат Милюков и участник конфликта в Сирии Анатолий Розанов. В ходе урока обсудили вопросы деятельности юнармейцев, направленную на увековечивание Памяти погибших при защите Отечества. Также ребята узнали много нового и интересного про российских солдат, их мужество и стойкость.

В конце урока мужества юнармейцы с большим интересом ознакомились с музейными экспонатами снаряжения боевых летчиков.

Данные занятия проводятся с целью патриотического воспитания молодого поколения и популяризации военной службы в войсках.

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