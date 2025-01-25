25.01.2025 (16:30)

Участник СВО провёл урок мужества для юнармейцев Республики Хакасия

Участник СВО Игорь Ефремов провёл урок мужества для участников юнармейского отряда «Красные волки» МБОУ СОШ №1 города Черногорска Республики Хакасия.

Игорь Ефремов - поэт и член Союза писателей России, добровольно отправился в зону проведения СВО в 2022 году. В рамках встречи, которую военнослужащий провел в период своего краткосрочного отпуска, он поделился с юными патриотами историями о подвигах его сослуживцев во время выполнения боевых задач, быте в полевых условиях, а также рассказал какими качествами должен обладать настоящий патриот и почему так важно уметь защитить свою Родину.

Школьники задали интересующие их вопросы и выразили свою признательность Игорю и его боевым товарищам за их отвагу и героизм. По окончании встречи ребята поделились мнением, что такие герои вдохновляют молодежь своим мужеством и патриотизмом и позволяют лучше понять, почему необходимо защищать Родину и как значим подвиг каждого воина, а возвращение Игоря к боевым товарищам — это еще один неопровержимый факт, свидетельствующий о любви к своей стране и стремлению её защитить.

По окончании встречи военнослужащий подарил юнармейскому отряду сборник-альманах «Сибирская лира», одним из авторов которого он является.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие активно проводят патриотическую работу с подрастающим поколением. Основная цель – это патриотическое воспитание и профориентационное ориентирование молодого поколения. Подобные мероприятия проходят на базе школ, образовательных центров, Домов Юнармии и на базе военных комиссариатов.

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