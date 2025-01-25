25.01.2025 (17:00)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в торжественном собрании в честь 80-летия образования военного комиссариата Республики Тыва

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в торжественном собрании по случаю 80-летия военного комиссариата Республики Тыва в Кызыле.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие и члены их семей, гости и представители администрации республики, а также Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, который поздравил сотрудников и ветеранов военного комиссариата со знаменательной датой и вручил им ценные подарки.

80-летие со дня создания военных комиссариатов Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Тес-Хемского, Каа-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов Республики Тыва отмечают 25 января 2025 года. Военный комиссариат Тувы переведен на новый штат, эффективно решает комплекс задач, связанных с проведением набора и укомплектованием Вооруженных Сил РФ, обеспечению мобилизационной готовности. Сотрудники комиссариата особое внимание уделяют вопросам социальной защиты военнослужащих и их семей, а также работе по подготовке молодежи к военной службе.

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