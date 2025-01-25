25.01.2025 (14:00)

В День штурмана ВМФ Главнокомандующий Военно-Морским Флотом наградил победителей Навигационного конкурса среди военно-морских учебных заведений



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В День штурмана ВМФ Главнокомандующий Военно-Морским Флотом наградил победителей Навигационного конкурса среди военно-морских учебных заведений

Сегодня, 25 января, в День штурмана ВМФ главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев поздравил с профессиональным праздником специалистов штурманской службы и наградил победителей Навигационного конкурса среди военно-морских учебных заведений, итоги которого подвели накануне праздника.

Церемония награждения состоялась в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом, в преддверии празднования Дня штурмана Военно-Морского Флота, впервые был проведён Навигационный конкурс среди курсантов Тихоокеанского, Черноморского высших военно-морских училищ, Санкт-Петербургского Военно-морского института, а также среди воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Нахимовского военно-морского училища и его филиалов.

Всего в состязаниях приняли участие учащиеся из 8 образовательных организаций. Все участники показали высокий уровень подготовки и достойно представили свои учебные заведения.

По результатам проведённого Навигационного конкурса за 1-е место в командном зачёте среди высших военно-морских учебных заведений из рук Главкома ВМФ получила награду команда Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

За 1-е место среди довузовских образовательных организаций была награждена команда Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

За 1-е место в Навигационном конкурсе среди курсантов высших военно-морских учебных заведений награждены курсант Егор БУКРЕЕВ, за 2-е место курсант Александр ЛЫМАРЬ, за 3-е место курсант Даниил СИМОНЕНКО.

За 1-е место в Навигационном конкурсе среди воспитанников довузовских образовательных организаций Главком ВМФ наградил кадета Владимира ШЕВЕРДЯКОВА, за 2-е место нахимовца Матвея БАКЛАШОВА,

за 3-е место кадета Павла ТУРБАКОВА.

Навигационный конкурс проходил на борту учебного корабля «Перекоп» в специальных штурманских классах. Курсантам в ходе конкурса необходимо было выполнить конкурсные задания по выполнение предварительной прокладки на морской навигационной карте, по решению задач тактического маневрирования, по проведению навигационной прокладки с ведением навигационного журнала на тренажёрном комплексе «Регель».

Для воспитанников военно-морских училищ было предусмотрено выполнение тестовых заданий по чтению морской навигационной карты и проведению навигационной прокладки с ведением навигационного журнала на тренажерном комплексе «Регель».

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