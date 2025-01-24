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24.01.2025 (12:55)

В учебном центре военной полиции почтили память погибших военнослужащих

В учебном центре военной полиции в городе Владикавказ почтили память военных полицейских, погибших при выполнеии воинского долга.

Настоятель храма святого мученика Иоанна Воина иереем Василий Гребенченко провел панихиду по погибшим военнослужащим отдавшим свои жизни за Отчизну. 

По окончании богослужения от имени начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерала-полковника Сергея Кураленко руководству учебного центра передана на хранение Книга памяти военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и подарен складень с иконами Спасителя и Казанской Божьей матери.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Военная полиция
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