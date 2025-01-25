25.01.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка, Дачное, Орехово-Василевка, Константиновка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области.

Противник потерял до 45 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41439 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20843 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20930 орудий полевой артиллерии и минометов, 30776 единиц специальной военной автомобильной техники.

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