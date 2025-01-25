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25.01.2025 (16:00)

Юнармейцы Ростова написали письма российским солдатам

На минувшей неделе участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ростовской области, приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату».

В своих письмах дети написали добрые слова для военнослужащих и поблагодарили их за защиту Родины, а также пожелали солдатам поскорее вернуться домой, к своим родным.

Письма регулярно доставляются участникам специальной военной операции, а также военнослужащим проходящим лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Акция «Письмо солдату» проводится на регулярной основе Минобороны России совместно с движением «Юнармия», при поддержке всех субъектов Российской федерации, с 2022 года.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Юнармия , Добро-Информ
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