25.01.2025 (16:00)
Юнармейцы Ростова написали письма российским солдатам
На минувшей неделе участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ростовской области, приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату».
В своих письмах дети написали добрые слова для военнослужащих и поблагодарили их за защиту Родины, а также пожелали солдатам поскорее вернуться домой, к своим родным.
Письма регулярно доставляются участникам специальной военной операции, а также военнослужащим проходящим лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Акция «Письмо солдату» проводится на регулярной основе Минобороны России совместно с движением «Юнармия», при поддержке всех субъектов Российской федерации, с 2022 года.
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