25.01.2025 (15:30)

Специалисты ЖКС в ЮВО проводят исследования объектов мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П»

Специалисты филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) проводят вибродинамические исследования объектов казарменно-жилищного и жилищного фондов с применением аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса (АПМДК) «Стрела-П».

Ежегодно в жилищно-коммунальных службах филиала по результатам осенних (весенних) осмотров составляется перечень объектов с признаками аварийности, из которого каждый год формируется и утверждается план проведения вибродинамических испытаний зданий и сооружений с применением АПМДК «Стрела П».

Результаты измерений позволяют принять решения о возможности дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, безотлагательном ремонте отдельных конструкций объекта в процессе эксплуатации и сформировать тактико-технические задания для включения в планы текущего и капительного ремонтов. По аварийным объектам принимаются решения по выводу зданий из эксплуатации, расселению и демонтажу.

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