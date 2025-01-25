25.01.2025 (15:00)

Операторы БпЛА военной базы ЮВО в Армении отработали способы удара и сброса боеприпасов

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении продолжается обучение операторов дронов. Подготовка военнослужащих на учебной базе полигонов соединения ЮВО организована в три этапа.

Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности FPV-дронов, затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию на местности. Расчеты обучаются основам полета от перового лица и способам удара или сброса боеприпасов различных мощностей.

Кроме того, военнослужащие на практике выполняют практические сбросы с пикирования или прямым ударом дроном. Сброс производится по цели, которая имитирует боевую технику или траншею условного противника.

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