25.01.2025 (14:30)

Военнослужащий ЮВО — участник СВО провел урок мужества во Владикавказской школе

Участник специальной военной операции (СВО) с позывным «Ветер» провел урок мужества «Герои среди нас» в средней школе г. Владикавказ.

Во время урока участник СВО рассказал о различных боевых ситуациях и о том, как удалось с ними справиться, о мужестве и героизме сослуживцев, о патриотическом духе и поддержке в письмах со стороны граждан из разных регионов России.

На мероприятии присутствовала мама героя. Она рассказала школьникам о том, как семья поддерживала сына и ждала его с передовой.

В завершение урока герой ответил на вопросы, интересующие старшеклассников.

Являясь выпускником школы, военнослужащий с ноября 2022 г. по август 2024 года выполнял боевые задачи в зоне СВО в качестве командира танка Т-90. В феврале 2024 года за проявленное мужество и героизм награжден Орденом Мужества.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждение школьников к изучению истории Российской Федерации.

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