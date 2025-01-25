25.01.2025 (14:00)

В Ростовской области прошли соревнования по плаванию среди военнослужащих 8 гвардейской общевойсковой армии ЮВО

В Ростовской области завершился Кубок командующего 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по плаванию.

Турнир проводился в трех номинациях: барс, вольный стиль и баттерфляй. В конце соревнований была устроена эстафета, в каждую команду которой вошли лучшие пловцы соединений.

В ходе проведения кубка военнослужащими проявлены настоящий бойцовский дух и воля к победе. Всем победителям и призёрам чемпионата были вручены грамоты и медали.

В соревнованиях по плаванию приняло участие более 30 военнослужащих из 8 команд, представляющих команды различные соединения и воинские части армии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице