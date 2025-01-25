25.01.2025 (13:30)

На Камчатке военные коммунальщики провели противоаварийные тренировки

В период прохождения отопительного периода 2024-2025 годов жилищно-коммунальной службой № 8 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Военно-Морскому Флоту), расположенной на территории Камчатского края, проведены противоаварийные тренировки.

В ходе них сотрудниками отрабатывается схемы организации взаимодействия и управления по ликвидации технологических нарушений, аварийных и чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах Тихоокеанского флота.

Противоаварийные тренировки проводились совместно с диспетчерскими службами и аварийно-ремонтными бригадами. Диспетчерские службы отработали навыки ведения оперативных переговоров в части приема и передачи информации о технологических нарушениях, возникающих на системах и коммунальных объектах военных городков ТОФ, а также отдачи диспетчерских команд, направленных на их мобильное устранение.

Дежурные смены аварийно-ремонтных бригад проверили исправность средств связи, готовность спецтехники к выполнению работ, а также наличие аварийного запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов. Отработаны действия работников по устранению технологических нарушений и проведению восстановительных работ.

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