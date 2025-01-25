25.01.2025 (12:30)
Радиотренировка состоялась в войсках связи Восточном военном округе
Радиотренировка с использованием современных станций и способов организации связи состоялась в войсках Восточного военного округа (ВВО).
Военнослужащие решили задачи по организации устойчивой помехозащищенной связи с использованием спутниковых, радиорелейных и других каналов между пунктами управления.
Специалисты войск связи округа выполнили нормативы по работе на современных аппаратных и комплексах связи.
В целях проверки системы управления, расчеты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях.
Метки: