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25.01.2025 (12:30)

Радиотренировка состоялась в войсках связи Восточном военном округе

Радиотренировка с использованием современных станций и способов организации связи состоялась в войсках Восточного военного округа (ВВО).

Военнослужащие решили задачи по организации устойчивой помехозащищенной связи с использованием спутниковых, радиорелейных и других каналов между пунктами управления.

Специалисты войск связи округа выполнили нормативы по работе на современных аппаратных и комплексах связи.

В целях проверки системы управления, расчеты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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