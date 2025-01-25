25.01.2025 (11:30)

Юнармейцы отряда "Альфа" города Борзи Забайкальского края встретились с участниками СВО

В одной из школ города Борзя Забайкальского края состоялась встреча участников специальной военной операции (СВО) с юнармейцами отряда "Альфа". Гостями стали пятнадцать военнослужащих, награжденных накануне встречи государственными и ведомственными наградами.

Военнослужащие по контракту посетили школьные мастерские по плетению сетей и заливки свечей, а также местный музей Воинской Славы.

В рамках круглого стола участники мероприятия обсудили не только свои увлечения и интересы, но и важные темы, связанные с патриотизмом и военной службой. Каждый из участников проявил живой интерес к рассказам о военных буднях и героизме, продемонстрировав свою готовность к службе и защите Родины.

Также гости посетили юнармейскую комнату, стали участниками и экспертами в конкурсах по разборке и сборке автомата Калашникова, одеванию защитной одежды, тактической медицине и др.

Участники спецоперации высоко оценили активность юнармейцев и их стремление к получению новых знаний. В завершении мероприятия ребята выразили благодарность бойцам за их мужество и преданность.

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