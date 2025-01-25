Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2025 (10:30)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции «Письмо солдату»

В Приморском крае юнармейцы из города Большого Камня приняли участие в акции «Письмо солдату».

Ребята написали теплые и искренние слова поддержки, как могут только дети, для тех, кто стоит на защите нашей Родины. Каждый из участников акции вложил частичку своей души в эти письма, делясь воспоминаниями, пожеланиями и благодарностью.

"Написанные письма — это не просто слова на бумаге, это выражение любви и уважения к тем, кто рискует своей жизнью ради нашего спокойствия, это небольшой лучик света, который может согреть сердце солдата вдали от дома", - отметила координатор юнармейского отряда Светлана Недвига.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Добро-Информ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false