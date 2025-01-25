25.01.2025 (09:30)

В воинских частях ВВО прошли тренировки по противодействию терроризму

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Сахалинской и Амурской областях и Еврейской автономии, проведены тренировки по противодействию терроризму.

В ходе мероприятий отрабатывались вопросы отражения попыток нападения условных террористов на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты. Военнослужащие совершенствовали навыки по блокированию условных террористов, ведению инженерной разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись различные имитационные средства, в частности, холостые боеприпасы, дымовые шашки и сигнальные ракеты.

При проведении тренировок военнослужащие подразделения противодействия терроризму продемонстрировали оперативность, слаженность действий, выполнили поставленные задачи.

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