25.01.2025 (09:30)
В воинских частях ВВО прошли тренировки по противодействию терроризму
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Сахалинской и Амурской областях и Еврейской автономии, проведены тренировки по противодействию терроризму.
В ходе мероприятий отрабатывались вопросы отражения попыток нападения условных террористов на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты. Военнослужащие совершенствовали навыки по блокированию условных террористов, ведению инженерной разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств.
В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись различные имитационные средства, в частности, холостые боеприпасы, дымовые шашки и сигнальные ракеты.
При проведении тренировок военнослужащие подразделения противодействия терроризму продемонстрировали оперативность, слаженность действий, выполнили поставленные задачи.