25.01.2025 (07:45)

Волонтёры многонациональной команды «Сахалин и Курилы Zа Наших» изготовили более 400 штук маскировочных сетей для бойцов армейского корпуса ВВО

В рамках проведения акции «Узелок Победы» сахалинские волонтёры многонациональной команды «Сахалин и Курилы Zа Наших», неравнодушные жители островного региона, изготовили более 400 штук маскировочных сетей для бойцов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

Кроме того, сахалинские школьники, юнармейцы помогали в изготовлении окопных свечей, написании нашим бойцам писем, а также при фасовке сублимированных супов.

Во время акции было изготовлено более 150 наборов картофельного пюре, около 300 окопных свечей и самое главное волонтеры связали 400-ую маскировочную сеть.

Сахалинцы активно поддерживают военнослужащих армейского корпуса ВВО, исполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ближайшее время очередная партия маскировочных сетей, окопных свечей и сублимированных блюд будет отправлена военнослужащим ВВО в зону проведения спецоперации.

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