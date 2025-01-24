24.01.2025 (23:25)

Военные моряки ознакомились с уникальными материалами Президентской библиотеки о создании Морского Устава Петра I

305 лет назад, 24 января 1720 года, Петром I был утверждён первый российский Морской устав, который заложил основные законы Военно-морского флота. Книга для «доброго управления» флотом.

Об истории создания Морского устава Петра Великого сказано в уникальных материалах Президентской библиотеки, которые представлены для ознакомления военным морякам.

Петр Великий прекрасно понимал, что регулярный военно-морской флот требует не только строительства кораблей, литья пушек, обучения матросов и офицеров, но и наличия законодательной базы. А так как флот в России создавался практически с нуля и своего опыта не было, нужно было учиться у других. Пётр подходил к делу основательно – изучал Морской устав Людовика ХIV, аналогичные английские документы по военно-морскому делу, накапливал собственный опыт.

Царь не спешил. Предпочитая сначала опробовать всё на практике, он создавал законодательную базу для флота постепенно. Так, в 1708 году были изданы «Генеральные сигналы, надзираемые во флоте, во время бою», в 1710-м – «Инструкции и артикулы военные надлежащие к российскому флоту», в 1714-м – «Книга ордера или во флоте морских прав», а также другие важные документы, из которых впоследствии сложились правила военного и морского плавания. В 1715 году Пётр I приступил к разработке Морского устава, но отдельной книгой труд был издан только через пять лет.

Известно, что в 1718 году государь назначил комиссию, которая должна была сравнивать тексты различных иностранных морских уставов и определять наиболее приемлемые для русского флота статьи. В составе комиссии под руководством генерал-адмирала Ф. М. Апраксина работали капитан-командоры П. Сиверс, Т. Гордон и М. Гослер. Для написания статей устава Пётр I периодически привлекал также генерала М. М. Голицина, вице-адмирала К. Крюйса. В подготовке устава Петру I помогали сын его воспитателя Никиты Зотова – капитан Конон Зотов, имевший большой практический опыт, и сподвижник царя Пётр Шафиров, который, по словам доцента Санкт-Петербургского государственного университета Николая Рогулина, «всегда появлялся там, где нужно было провести идеи Петра в жизнь». Подробно о создании документа рассказывается в его видеолекции «Морской устав Петра Великого и военное законодательство петровского времени».

На портале Президентской библиотеки представлено несколько изданий устава. Морской устав – казалось бы, строгий сухой документ – соединяет в себе самые разные произведения от публицистики до военно-уголовного кодекса. В нём нет предписаний на каждый случай, как действовать в бою. В Сборнике военно-исторических материалов (1892–1904) сказано, что при доработке Воинского устава в 1722 году Пётр подчёркивал, что нельзя «без рассуждения держаться воинского устава яко слепой стены». Главная задача Морского устава – сделать так, чтобы «все чины флота, во всякое время и при всех обстоятельствах» поддерживали «честь русского имени и достоинство Русского флага».

«Устав морской: о всём, что касается к доброму управлению, в бытность флота на море» – таково полное название документа – начинается с обращения к «доброхотному читателю», которое составлено Петром и крупнейшим церковным и государственным деятелем того времени Феофаном Прокоповичем, умевшим обосновать позицию самодержца. В предисловии, которое по сути является отдельным публицистическим произведением, изложена история отношений Руси с морем со времён Рюрика и вплоть до Северной войны. В нём говорится, что России давно нужен был флот и момент для его создания наконец-то наступил: «И уже не суетная явилась надежда быть совершенному флоту морскому в России, когда сам российский Монарх стал корабельным Архитектом... Коликое уже сделано множество кораблей великих и галер и всякого рода регулярных судов... Видим вси, радуемся и удивляемся. А понеже флот морской к полезным походам и действиям своим требует Регламента, или устава, того ради премудрейший монарх и к сему делу приложил труды свои».

Морской устав состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем руководстве Военно-морского флота. Петру было важно не только изложить обязанности главнокомандующего флотом, но и уделить внимание его моральным качествам: «Понеже корень всему злу есть сребролюбие, того для всяк командующий Аншеф должен блюсти себя от лихоимства. И не только блюсти, но и других от оного жестоко унимать и довольствоваться определённым; ибо многие интересы государственные через сие зло потеряны бывают». Петру Великому было важно, чтобы нравственные установки главнокомандующего были на высоте, чтобы он служил примером для подчинённых и требовал от них тех же моральных принципов.

Вторая книга устава включала в себя постановления о старшинстве рангов и о команде офицеров, а также о флагах, вымпелах, фонарях, салютах и т. д.

В третьей книге говорилось о корабельных чинах, и самая объёмная глава в ней подробно расписывала обязанности капитана: как он должен относиться к команде корабля, распределять вахты и караулы, заботиться о починке корабля, провианте, следить за чистотой и т. д. – всего 95 артикулов. Помимо практических указаний, здесь содержались также нравственные установки: «Капитан должен выбирать людей в унтер-офицеры из добрых матросов достойных». Также капитан должен «прилежание иметь, дабы гардемарины обучались наукам… И крепко радеть о их обучении, дабы по времени они могли офицерами быть». Если капитан «леностно поступит, тяжкий ответ будет иметь, яко пренебрегатель пользы Государства». То есть на первом плане в уставе – польза Отечеству, которая немыслима без высоких моральных качеств человека, связавшего свою жизнь с флотом России.

В четвёртой книге подробно были описаны правила «благого поведения на кораблях», численность офицерских слуг согласно рангам, способы определения вознаграждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслугу лет. Людей военных «Бог в такое состояние определил, в котором… чаще других смертным страхам себя подвергать должность имеют, неотложно исполняя службу государя и Отечества», – так писал Пётр I. В уставе оговаривались вопросы социальной защиты пострадавших во время службы, обеспечения их семей: «Ежели кто изувечен будет в бою, или иным случаем… того к магазинам, в гарнизоны или штатскую службу употребить, повысив чином; а ежели так изувечен, что никуды не годен будет, то такого в гошпитали кормить до его смерти; а ежели в госпитали быть не похочет, то награждён будет годовым жалованием и дать паспорт». Каждый знал: что бы ни случилось, его не бросят, а в случае его гибели вдова и дети получат помощь. По словам Николая Рогулина, Пётр I следовал убеждению, что любой военный человек, вне зависимости от чина – это в первую очередь защитник Отечества. А значит, государство обязано о нём заботиться и после окончания службы.

Книга пятая «О штрафах» представляла собой военно-морской судебный и дисциплинарный уставы. В ней расписаны самые разные преступления – измена, дезертирство, переписка с неприятелем, сдача корабля и так далее. В главе «О смертном убийстве» есть такие слова: «Ежели кто отца, или командира своего наглым образом до смерти убьёт, онаго колесовать». То есть убийство командира приравнивалось к самому страшному греху – отцеубийству. Пётр настойчиво проводил мысль, что командир по отношению к своим подчинённым должен вести себя как отец по отношению к детям: заботиться о них, обучать и воспитывать, подавать пример добросовестного исполнения служебных и нравственных обязанностей. Именно эта мысль, поддерживаемая православной традицией, стала основой Морского устава Петра Великого.

Устав Петра I был важнейшим законодательным документом российского флота. После доработки он был переиздан в 1724 году и с незначительными изменениями действовал до 1797 года, когда был заменён новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.

В своих же нравственных основаниях Морской устав Петра Великого актуален и в настоящее время.

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