24.01.2025 (19:15)

Российские гранатометчики уничтожили укрепрайон условного противника в горах Таджикистана

Гранатометчики мотострелковых подразделений 201-й военной базы отработали уничтожение огневых позиций, легкобронированной техники, а также живой силы условного противника на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

По замыслу тренировки, мотострелки выявили замаскированный укрепрайон условного противника с защищенными огневыми позициями и скоплением легкобронированной техники в одном из горных ущелий. Гранатометные расчеты российского соединения отработали скрытое перемещение под прикрытием стрелковых групп. После чего, заняв выгодные огневые позиции, военнослужащие отработали уничтожение бронированной техники условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на дальности до 500 метров. Живая сила условного противника была поражена из автоматических гранатометов АГС-17 на дальности до 1,5 километров. Обеспечив безопасные условия для дальнейшего наступления, мотострелковые группы отработали штурм опорного пункта, применяя ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, а также тактическую стрельбу из автоматов АК-74М и АК-12.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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