24.01.2025 (18:15)

Концерт для участников СВО состоялся в военном госпитале Самары

Концерт для участников специальной военной операции (СВО), находящихся на излечении, состоялся в военном госпитале Самары.

Перед военнослужащими выступили артисты народного ансамбля песни «Калина». Они исполнили популярные фольклорные песни Поволжья под звуки живых инструментов и под инструментальные аранжировки. После выступления, артисты ансамбля выразили слова поддержки и благодарности военнослужащим за их мужество и героизм.

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе. Со сцены для военнослужащих выступают певцы, композиторы, артисты различных жанров, актёры театра и кино, организовываются театральные и цирковые представления, а также выступления народных артистов Российской Федерации.

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