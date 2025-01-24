24.01.2025 (18:15)
Концерт для участников СВО состоялся в военном госпитале Самары
Концерт для участников специальной военной операции (СВО), находящихся на излечении, состоялся в военном госпитале Самары.
Перед военнослужащими выступили артисты народного ансамбля песни «Калина». Они исполнили популярные фольклорные песни Поволжья под звуки живых инструментов и под инструментальные аранжировки. После выступления, артисты ансамбля выразили слова поддержки и благодарности военнослужащим за их мужество и героизм.
Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе. Со сцены для военнослужащих выступают певцы, композиторы, артисты различных жанров, актёры театра и кино, организовываются театральные и цирковые представления, а также выступления народных артистов Российской Федерации.