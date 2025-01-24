24.01.2025 (18:45)

Занятие по вождению большегрузных машин с военнослужащими ЦВО состоялось на полигоне в Челябинской области

Занятие по вождению большегрузных машин «Урал» и «КаМАЗ» с военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) состоялось на полигоне в Челябинской области. Процесс совершенствования навыков был организован под руководством опытных инструкторов-участников специальной военной операции (СВО).

На специализированной трассе, длиной около 10 км, военные водители отработали разгон, подъем, спуск и экстренное торможение, движение на максимально низких и предельно высоких скоростях. Движение военнослужащих осложняли естественные преграды - глубокий снег, густая растительность в виде хвойных деревьев и высокие сугробы, а также искусственные преграды, созданные условным противником, в том числе колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывных заграждения.

Особый акцент был сделан на слаженности, оперативности, манёвренности действий военнослужащих, знанию личным составом тактико-технических характеристик спецтехники, умение грамотно оценивать ситуацию и взвешено принимать решение для выполнения поставленных задач. К занятию было привлечено около 50 военнослужащих и до 15 единиц техники.

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