24.01.2025 (19:45)

Артиллеристы ЦВО оттачивают навыки ведения огня из гаубиц Д-30 в ходе занятий на полигоне в Кемеровской области

Военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) оттачивают навыки ведения огня из 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 в ходе занятий по боевой подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

Расчёты орудий отрабатывают задачи по ведению разведки, наведения орудий на цель и уничтожения объектов условного противника. Стрельба ведётся по мишеням, имитирующим бронированную технику и укрепленные районы «противника» на дальностях до 3000 м. Контроль поражения целей и корректировку огня осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию и свертыванию артиллерийских орудий, а также их маскировке на местности.

Занятия по боевой подготовке проводят опытные инструкторы с учетом специфики и опыта проведения специальной военной операции, с применением различных средств имитации для создания условий, приближенных к боевым.

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