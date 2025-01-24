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24.01.2025 (20:45)

Захват аппаратуры связи предотвратила группа антитеррора соединения связи ЦВО в ходе тренировки

Военнослужащие соединения связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, предотвратили захват условным противником оборудования аппаратных связи в ходе тренировки с группой антитеррора в Новосибирской области.

По замыслу тренировки, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника предприняла попытку вооруженного захвата аппаратных связи, расположенных на территории соединения. По сигналу дежурной смены личный состав подразделения противодействия терроризму оперативно прибыл в район выполнения задач. Используя стрелковое оружие и средства маскировки, военнослужащие окружили «противника» и отрезали пути к отступлению, после чего произвели подавление и задержание условных диверсантов, предотвратив таким образом захват военной техники связи.

В ходе тренировки особое внимание было уделено тактике действий личного состава, а также проверены навыки военнослужащих в обращении с оружием. Всего в тренировке по антитеррору было задействовано более 30 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор
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