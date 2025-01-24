24.01.2025 (22:45)
Более 500 памятников благоустроили военнослужащие Ленинградского военного округа
В преддверии 81-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинград от фашистской блокады военнослужащие Ленинградского военного округа провели уборку на прилегающих территориях к памятным и мемориальным местам, а также воинским захоронениям.
Военнослужащие произвели очистку территории вблизи памятников, окраску заборов, вынос мусора и обновление оград. Вооружение и военная техника установленная на мемориалах была отчищена от следов коррозии, восстановлены бортовые номера боевых машин, установленных на постаментах.
По завершении работ офицеры рассказали военнослужащим о тяжелых днях блокады, о подвигах бойцов Красной армии и жителей Ленинграда.