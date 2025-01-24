24.01.2025 (21:45)

В Санкт-Петербурге исполнилось новогоднее желание мальчика Вани

В рамках всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний» мальчик Ваня с родителями посетил военно-исторический музей, артиллерии, инженерных войск и войск связи и Ленинградский зоопарк.

Иван из Тулы в открытке-шарике написал о своем желании посетить Санкт-Петербург. Семье провели экскурсию по военно-историческому музею, показали образцы вооружения, как современные, так и используемые со времен Царской армии.

Акция проводится ежегодно с 2018 года. В ней принимает участие руководство страны и оборонного ведомства, а также командование военных округов и воинских частей. Акция позволяет исполнить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также детей военнослужащих-участников специальной военной операции.



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