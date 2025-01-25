25.01.2025 (08:30)

Военные инженеры группировки войск «Восток» обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов под Угледаром



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры группировки войск «Восток» обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов под Угледаром

В районе Угледара военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Восток» с начала этого года обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов в ходе разминирования освобождённой территории.

Работа саперов сегодня одна из самых тяжелых на всем участке фронта. Мины и снаряды здесь встречаются чуть ли не через каждый метр. Отступая из населенного пункта, националисты минировали приусадебные хозяйства, автомобильные дороги и жилые дома противотанковыми, противопехотными и магнитными снарядами. В подъездах многоэтажных домов, подвалах и на лестничных маршах ВСУ устанавливали мины сюрпризы.

Несмотря на то, что враг продолжает попытки атаковать с воздуха боевыми дронами, разминирование Угледара ведется ежедневно и в любую погоду. Чуть выше Угледара наши инженерные подразделения разминируют бывшую скотоводческую ферму, которую когда-то боевики превратили в свой основной укрепрайон на этом направлении. Арсенал здесь самый разнообразный: от старых советских снарядов до современных западных.

Помимо современных миноискателей в поиске взрывоопасных предметов военнослужащие применяют специально обученных собак для обнаружении скрытых под землю мин.

Также в зоне проведения СВО военные инженеры занимаются водообеспечением подразделений питьевой водой. Расчет может очистить воду из любых пресных источников. А за сутки отфильтровать около 10 тысяч литров.

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