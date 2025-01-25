25.01.2025 (08:00)
Расчеты ударных БпЛА Южной группировки уничтожают технику и личный состав ВСУ на территории ДНР
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в круглосуточном режиме продолжают наносить удары по личному составу и технике украинских националистов на территории Донецкой Народной Республики.
Так, расчетом разведывательного БПЛА на Кураховском направлении СВО в лесополосе была обнаружена позиция минометного расчета ВСУ, уничтоженного огнем ствольной артиллерии. Западнее Курахово расчетами ударных FPV-дронов были выявлены и уничтожены военнослужащие ВСУ, пытавшиеся найти укрытие от огневого воздействия ВС РФ. Также, южнее Курахово оператором противотанкового ракетного комплекса «Фагот» на удалении свыше двух километров прямым попаданием уничтожен бронеавтомобиль M-ATV ВСУ.
На Северском направлении СВО у населенного пункта Григоровка были обнаружены и уничтожены многоцелевой колёсный транспорт повышенной проходимости HMMWV и пикап ВСУ. Тем самым военнослужащие Южной группировки войск успешно сорвали попытку ротации личного состава ВСУ, находившихся на позициях.