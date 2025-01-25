25.01.2025 (07:30)

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» ежедневно совершенствуют навыки и готовятся к форсированию водной преграды

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку в Херсонской области. В процессе отработки практических действий военнослужащими штурмовых подразделений, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе небольших групп кропотливо отрабатывают все элементы, которые в дальнейшем помогут для форсирования водной преграды и высадки штурмовиков с лодки.

Преодолевают водные преграды военнослужащие на быстроходных лодках, экипаж одной лодки состоит из 2-4 человек. Программа подготовки приближена к условиям реальных боевых действий. Для имитации условий боя на их пути подрывают тротиловые шашки, имитирующие работу тяжелой артиллерии и минометов со стороны противника.

«Тренировка сегодня будет – это высадка, главное это зайти на лодку в боевом порядке. Сделать переброски, маневры на тот берег Днепра. Взять укрепрайон противника, окапаться принять бой и ждать активных сил», - рассказал старший стрелок с позывным «Тула»

Высадившись на берег, прикрывая друг друга, штурмовки в стрелковом бою уничтожают живую силу и занимают позицию врага.

Опытные инструкторы заостряют внимание штурмовиков на этапе форсирования водной преграды, правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление. Также командиры отделений отрабатывают навыки управления подразделением в бою. Особое внимание уделяется слаженности и взаимодействия между воинами-мотострелками.

«В дальнейшем это моим военнослужащим поможет в правильности форсирования и высадки на необорудованное побережье реки, также, в составе экипажей лодок работают саперы и операторы ПТУР, гранатометчики, пулеметчики и стрелки», - добавил командир роты с позывным «Клим»

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