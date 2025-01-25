25.01.2025 (07:00)

Военнослужащим Ивановского соединения Воздушно-десантных войск, отличившимся в ходе специальной военной операции, вручили государственные награды

Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции.

Награждение проводил командир Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Руслан Евкодимов. Церемония награждения проходила в боевой обстановке в зоны СВО.

Среди награждённых воины-десантники, проявившие мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине, которым были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», «За Отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

Командир Ивановского соединения поздравил воинов «крылатой пехоты» с высокими государственными наградами и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал на достигнутом не останавливаться, еще сильнее бить врага, а также скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми с Победой.

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