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25.01.2025 (06:30)

Специалисты МТО группировки войск «Центр» организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием передовые подразделения, выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении СВО

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий хлебобулочными изделиями военнослужащих передовых подразделений, выполняющих боевые задачи на Красноармейском направлении специально военной операции, а также мирного населения освобожденных от оккупации украинских боевиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Хлебокомбинат способен работать на различных видах топлива и представляет собой систему из нескольких помещений, расположенных ниже уровня земли, укрепленных внутри и соединенных длинными коридорами.

В одном из помещений хранятся все ингредиенты для будущих изделий, в другом происходит замес теста, первичное брожение, обминка, формовка. Когда тесто поднялось, формы отправляются в печь. Полная загрузка — это больше сотни буханок хлеба. Процесс контролирует пекарь. Спустя 50 минут выпечка готова.

Ежедневно специалисты изготавливают разнообразные хлебобулочные изделия, включая пироги с разной начинкой, куличи и торты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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