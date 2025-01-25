25.01.2025 (06:00)

Передовое медицинское подразделение группировки войск «Север» круглосуточно оказывает доврачебую медпомощь раненным в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Передовое медицинское подразделение группировки войск «Север» круглосуточно оказывает доврачебую медпомощь раненным в зоне СВО

Передовое медицинское подразделение армейского корпуса группировки войск «Север» оказывает всю необходимую первую доврачебную помощь пострадавшим и раненным в зоне проведения СВО.

Ежедневно группы эвакуации различных подразделений под угрозой артиллерийских ударов, нападения дронов-камикадзе и октокоптеров типа «Баба-Яга» ВСУ эвакуируют пострадавших с линии боевого соприкосновения. Оперативная доставка раненых производится в полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) для оказания доврачебной помощи.

Весь личный состав медицинского подразделения – специалисты широкого профиля. Техническое оснащение военных медиков позволяет проводить хирургические операции, противошоковые мероприятия и стабилизировать состояние бойцов перед отправкой в госпиталь. Главная задача – стабилизировать пациента и отправить его на дальнейшее лечение в стационар.

Оказывая первую доврачебную помощь, военные медики стараются не только минимизировать риски ухудшения состояния пациента, но провести необходимые мероприятия по оперативному лечению.

Военные врачи, санитары и группы эвакуации находятся на круглосуточном дежурстве и всегда готовы оказать помощь, как военнослужащим, так и гражданскому населению, пострадавшим от агрессии украинских боевиков.

Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. Электроснабжение, техническое обеспечение, а главное, квалификация врачей как в лучших больницах.

К военным медикам эвакуируют военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

Главное – доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице