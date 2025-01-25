25.01.2025 (05:30)

Расчеты БпЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» вскрыли замаскированную боевую технику и пункты дислокации подразделений ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» вскрыли замаскированную боевую технику и пункты дислокации подразделений ВСУ

Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) «Суперкам» мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями.

Для поиска целей и их распознавания БпЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором.

Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия.

Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

Расчет разведывательного БпЛА «Суперкам» ведет разведку местности, где противник каждый раз выдумывает все новые способы замаскировать свои позиции, но как показывает практика – удается ему это с трудом.

В этот раз в ходе боевой работы на одном из направлений СВО расчет БпЛА «Суперкам» выявил замаскированную боевую технику и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью артиллерийских орудий.

Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

«Суперкам» – высокотехнологичный беспилотник, который оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным, а значит обнаружить его во время боевой работы практически невозможно. Но даже, если неприятель засекает «Суперкам», операторы знают, как сохранить борт и вернуть его в целости.

Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БпЛА в сложных метеоусловиях.

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