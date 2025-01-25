25.01.2025 (05:30)
Расчеты БпЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» вскрыли замаскированную боевую технику и пункты дислокации подразделений ВСУ
Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) «Суперкам» мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями.
Для поиска целей и их распознавания БпЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором.
Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия.
Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.
Расчет разведывательного БпЛА «Суперкам» ведет разведку местности, где противник каждый раз выдумывает все новые способы замаскировать свои позиции, но как показывает практика – удается ему это с трудом.
В этот раз в ходе боевой работы на одном из направлений СВО расчет БпЛА «Суперкам» выявил замаскированную боевую технику и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью артиллерийских орудий.
Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
«Суперкам» – высокотехнологичный беспилотник, который оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным, а значит обнаружить его во время боевой работы практически невозможно. Но даже, если неприятель засекает «Суперкам», операторы знают, как сохранить борт и вернуть его в целости.
Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БпЛА в сложных метеоусловиях.