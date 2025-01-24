24.01.2025 (22:30)

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота вышел в Баренцево море

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Адмирал Левченко» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки.

Несколькими днями ранее экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

В море экипаж БПК отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж противолодочного корабля приступил к плановой проверке систем и механизмов.

На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. В рамках этой задачи моряки отработали взаимодействие с экипажем корабельного вертолёта Ка-27.

В рамках данного выхода в море моряки-противолодочники проведут учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника, выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

До возвращения в базу экипаж БПК «Адмирал Левченко» также отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и проведет тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

БПК «Адмирал Левченко» - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

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