24.01.2025 (11:45)

В Пансионе воспитанниц Минобороны РФ открыли новый кабинет русского языка



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Пансионе воспитанниц Минобороны РФ открыли новый кабинет русского языка

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева приняла участие в открытии в Пансионе воспитанниц Минобороны РФ кабинета русского языка имени академика Российской академии образования (РАО) Людмилы Вербицкой.

Мероприятие, посвященное памяти члена попечительского совета Пансиона Вербицкой, состоялось в преддверии Дня российского студенчества. В нем также приняли участие президент РАО Ольга Васильева, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Татьяна Лешукова, вице-спикер Госдумы научный руководитель Университета «Евразия» Борис Чернышов.

Кроме того, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между пансионом и РАО. Также Анна Цивилева и Борис Чернышов передали пансиону интерактивный анатомический стол «Пирогов» для медицинского класса, который функционирует во взаимодействии с Первым медицинским университетом им. Сеченова. Это уникальный учебный инструмент для медицинских классов, который обеспечивает удобное и безопасное пространство для проведения практических занятий. Стол позволяет в 3D-объеме рассмотреть строение тела человека.

«Некоторое время назад встречались с нашими воспитанницами. Действительно, анатомия является одним из самых трудных предметов, ключевых предметов для будущих медиков. Обратились к коллегам, и сегодня у нас такой подарок, который поможет вам готовиться к поступлению в вузы. И мы понимаем, что он пойдет во благо, и наши воспитанницы будут иметь возможность поступать в том числе и в Военно-медицинскую академию», — сказала Анна Цивилева.

Также в ходе мероприятия выступил ансамбль барабанщиц, композиции исполнили воспитанницы и выпускницы пансиона.

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