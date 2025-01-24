24.01.2025 (21:30)

Главный штурман Северного флота поблагодарил подчинённых на фрегате «Адмирал Горшков» за качественное решение задач дальних походов

Накануне Дня штурмана, на фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под руководством главного штурмана Северного флота капитана 1 ранга Дениса Ковалёва состоялся плановый осмотр штурманской боевой части.

По результатам мероприятия военнослужащие штурманской боевой части фрегата показали высокую готовность к выполнению поставленных задач. Главный штурман Северного флота поблагодарил своих подчинённых по специальности за качественное решение задач дальних походов и поздравил с наступающим профессиональным праздником.

«Благодаря серьезной подготовке, штурманская боевая часть фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» обеспечивает выполнение всех задач дальних походов, в том числе выполнения ракетных стрельб, заходов в иностранные порты и безопасное кораблевождение в различных районах Мирового океана», - отметил капитан 1 ранга Денис Ковалёв, обращаясь к личному составу штурманской боевой части фрегата.

В ходе мероприятия была проверена готовность штурманской боевой части корабля к выполнению задач по предназначению.

Личный состав фрегата действовал по вводным. Командир штурманской боевой части подготовил и доложил предложения командиру фрегата на съёмку со швартовых и маневрирование в узкости, а также составил расчет безопасного манёвра расхождения корабля с обнаруженной целью.

В ходе тренировки также отрабатывалось определение места корабля по наземным ориентирам визуальным способом и был произведен доклад прогнозируемых гидрометеорологических условий на период предстоящего плавания. Тренировка прошла со снятием временных нормативов.

С момента подъёма Андреевского флага на корабле и по настоящее время фрегат Северного флота совершил походы по морям Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов и кругосветное плавание. В общей сложности было пройдено более 220 тысяч морских миль, это расстояние равно 9 окружностям экватора.

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