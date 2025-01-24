24.01.2025 (20:30)

Военнослужащие ЦВО уничтожили условного противника с использованием лыжного снаряжения в ходе занятия в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки передвижения на лыжах по снегу в ходе тактико-специального занятия на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки расчетами БЛА была обнаружена группа условного противника в лесистой местности. Для ее уничтожения огневая группа с использованием лыжного снаряжения выдвинулась в указанный район, совершив марш-бросок протяженностью более 5 км по пересеченной местности.

Прибыв на место, противник был уничтожен огнем из стрелкового оружия – автоматов АК-74, пулеметов ПКМ и снайперских винтовок СВД. Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу условного противника, из положений стоя, лежа, с колена на дальности до 300 м.

Всего в мероприятии боевой подготовки были задействованы более 50 военнослужащих.

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