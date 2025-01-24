24.01.2025 (19:30)

На Балтийском флоте прошла тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями

На Балтийском флоте прошла совместная штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями с привлечением подчиненных войск и сил.

Под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина отрабатывались вопросы подготовки и управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения различных тактических действий.

В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач.

Главными целями тренировки являлось повышение уровня подготовки офицерского состава, слаженности штабов, отработка вопросов организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планирования действий сил (войск) для выполнения задач по предназначению.

На мероприятие было привлечено свыше полутора тысяч военнослужащих, корабли, авиация, также техника, стоящая на вооружении соединений и воинских частей флота.

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