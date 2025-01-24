24.01.2025 (18:30)

На Балтийском флоте проведены тренировки по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп

На территории Калининградской области состоялась плановая тренировка с военнослужащими подразделений охраны военных объектов Балтийского флота. Основной целью мероприятия было отработка действий по выявлению и ликвидации условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

В ходе практической части занятий военнослужащие отработали задачи оперативного выдвижения в район действия ДРГ.

Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений при блокировании и ликвидации условных диверсионных групп.

При проведении динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения неприятеля на военные объекты.

Также военнослужащие подразделений охраны объектов военной инфраструктуры учились эвакуировать условно раненых военнослужащих, проводить инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, выполнять мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением БЛА, специальной аппаратуры и техники.

При проведении тренировок для создания обстановки максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов и взрывпакетов.

К участию было привлечено около 400 человек, задействовано до 20 единиц боевой и специальной техники.

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