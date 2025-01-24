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24.01.2025 (10:30)

Дизельные подводные лодки ТОФ провели подводную дуэль в Японском море

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море плановое учение, в ходе которого отработали вопросы встречного боя с уклонением от торпедных атак с использованием средств гидроакустического противодействия.

Одна из дизельных лодок действовала на противолодочном рубеже и с обнаружением подводной лодки условного противника выполнила ее атаку. В свою очередь, атакованная субмарина выполнила маневр уклонения с выходом в контратаку. Подводники осуществили отрыв от преследования «противником» с постановкой помех и ложных целей.

Тихоокеанцы продолжат отработку морских элементов программы подготовки кораблей к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений с учетом опыта специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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