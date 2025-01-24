24.01.2025 (09:30)

Российские военные полицейские провели занятие по строевой подготовке с юнармейцами в Киргизии

Военнослужащие военной полиции, проходящие службу на российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике, провели занятие по строевой подготовке с участниками юнармейского движения.

Под руководством военнослужащих школьники выполнили построение в колонну и шеренгу, выход и возвращение в строй и воинское приветствие. Отдельно были отработаны приемы с оружием. С учебным автоматом Калашникова юнармейцы выполнили такие нормативы как: автомат на плечо, на ремень, к ноге и повороты с оружием.

В завершении занятия военнослужащие военной полиции рассказали об особенностях службы, целях и задачах подразделения в системе Вооруженных Сил Российской Федерации. Основная цель мероприятия – это патриотическая работа с допризывной молодёжью, популяризация военной службы и профориентация молодого поколения.

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