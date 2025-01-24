24.01.2025 (23:00)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в проекте «Любить Родину!» в Новосибирске

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа в Сибири – именитые чемпионы, победители и призёры чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр приняли участие в проекте «Любить Родину!», который прошел в школе номер 215 города Новосибирска.

Перед началом мероприятия напутствовал ребят помощник командующего общевойсковым объединением ЦВО - начальник физической подготовки объединения подполковник Иван Кувырзин.

Для юных участников проекта состоялись «Веселые старты с Чемпионами», где школьные команды во главе с именитыми чемпионами соревновались в силе, ловкости и скорости. Сотрудники музея боевой славы воинов-сибиряков Дома офицеров Новосибирского гарнизона провели уроки военно-патриотической направленности. Также для участников проекта был организован просмотр документального фильма «На войне», посвященный военнослужащим общевойскового объединения ЦВО, принимающим участие в специальной военной операции (СВО).

Проект «Любить Родину!» реализовывается с 2017 года на территории Новосибирской области под руководством командования общевойсковой армией ЦВО совместно с Новосибирским региональным общественным фондом «Карелин Фонд». Его целью является воспитание патриотизма и уважительного отношения к истории России и к памяти защитников Отечества, поиск талантливых и одарённых военнослужащих и членов их семей, детей и подростков, занимающихся в творческих коллективах, военно-патриотических клубах и спортивных секциях.

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