24.01.2025 (22:00)
Снайперские пары мотострелкового соединения ЮВО уничтожили условную группу диверсантов в Чеченской Республике
Снайпера мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в ходе практического занятия по боевой подготовке, предотвратили проникновение условной диверсионно-разведывательной группы на заданный военный объект.
В процессе выполнения учебно-боевых задач, особое внимание уделялось вопросам маскировки, временным показателям, качеству воздушного наблюдения с применением беспилотных летательных аппаратов, а также слаженности действий подразделения, с учетом опыта выполнения аналогичных задач в ходе специальной военной операции (СВО).
Все поставленные перед военнослужащими задачи, выполнены в полном объёме, цели занятия достигнуты.
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