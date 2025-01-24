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24.01.2025 (22:00)

Снайперские пары мотострелкового соединения ЮВО уничтожили условную группу диверсантов в Чеченской Республике

Снайпера мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в ходе практического занятия по боевой подготовке, предотвратили проникновение условной диверсионно-разведывательной группы на заданный военный объект.

В процессе выполнения учебно-боевых задач, особое внимание уделялось вопросам маскировки, временным показателям, качеству воздушного наблюдения с применением беспилотных летательных аппаратов, а также слаженности действий подразделения, с учетом опыта выполнения аналогичных задач в ходе специальной военной операции (СВО). 

Все поставленные перед военнослужащими задачи, выполнены в полном объёме, цели занятия достигнуты.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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