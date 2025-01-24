24.01.2025 (21:00)
Мотострелки ЮВО уничтожили опорные пункты «противника» в Северной Осетии
Военнослужащие мотострелковых подразделений 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили опорные пункты условного противника в Республике Северная Осетия - Алания.
По замыслу занятия, подразделение «противника» закрепилось в горной местности, развернув опорный пункт. Мотострелки ЮВО совершили марш в район выполнения задач, рассредоточились для дальнейшего уничтожения огневых позиций, военной техники и живой силы условного противника.
Огневую поддержку действиям личного состава мотострелков осуществили экипажи боевых машин пехоты, совершившие прицельные и точечные удары по огневым позициям.
Корректировка действий подразделений велась при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали на командный пункт результаты действий подразделений в наступлении.
Подобные занятия с военнослужащими организованы на всех полигонах военного округа с целью подготовки личного состава и слаживания подразделений перед выполнением задач по предназначению.