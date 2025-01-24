24.01.2025 (20:00)

Военные психологи ЮВО используют по новую систему психологической подготовки

На постоянной основе специалисты регионального центра психологической работы Южного военного округа (ЮВО) выполняют задачи по поддержанию психологического благополучия и психического здоровья военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Приоритетным направлением является сопровождение личного состава, принимающего участие в специальной военной операции (СВО). Психологами уделяется внимание занятиям по новой системе психологической подготовки с целью повышения боевой готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению и специальных задач.

Особый акцент сделан на внедрение усовершенствованных диагностических методик, программам психологической реабилитации, реализуемым на базе медицинских и санаторно-курортных организаций Минобороны России, дислоцирующихся в зоне ответственности центра.

Все это требует от военных психологов высокой специальной профессиональной подготовки. Сотрудники регионального центра осуществляют непрерывную методическую поддержку психологов соединений и воинских частей ЮВО, начиная от помощи в становлении в должностях выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского МО РФ, заканчивая проведением учебно-методических сборов на территории военного округа.

Вместе с тем, региональный центр ЮВО направляет усилия и на подготовку будущих кадров психологической службы. Так, на текущий год запланированы агитационно-информационные мероприятия с молодым поколением, желающим реализовать себя в профессиональной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Юношам и девушкам рассказывают о целях и задачах психологической службы ВС РФ, особенностях поступления и обучения в Военном университете, профессиональном становлении и карьерном росте офицера-психолога.

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