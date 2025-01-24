24.01.2025 (19:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

Подготовка на полигоне проходит в обстановке, максимально приближенной к боевой. В основу занятий положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

В ходе подготовки военнослужащие отрабатывают штурм населенных пунктов, зданий и опорных пунктов. Отдельное внимание уделено тактической медицине.

Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. То есть, кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём противника.

В начале, военнослужащие отработали наложение жгутов и бандажей. При этом инструкторы отметили важность правильного складывания жгута перед боевым выходом. По ходу занятия, поставленные задачи усложнялись. Военнослужащим ставили временные рамки, ограничивали мобильность.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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